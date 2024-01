Steeds meer maneges sluiten de deuren

In het Brabants Dagblad verscheen afgelopen weekend een bericht over het feit dat steeds meer maneges de deuren sluiten en er zodoende voor minder kinderen de gelegenheid is om nog te beginnen met paardrijden. Frederieke Verhaar van de FNRS komt ook aan het woord en vertelt dat het voor maneges steeds lastiger wordt om rond te komen.

“We zien het ook terug in ons ledenbestand”, vertelt Verhaar aan het BD. “Het is voor manegebedrijven lastig om rond te komen door flink stijgende kosten van onder andere voer, strooisel, energie, brandstof en paarden.”

Kosten verdubbeld

Ook Theo Derks van ruitersportcentrum De Drie Linden in Zeeland komt aan het woord. Hij had al een wachtlijst voor beginners, maar heeft inmiddels een stop op het aannemen van andere klanten. Dat komt omdat meer en meer maneges moeten stoppen. Derks is het met Verhaar eens dat de kosten blijven stijgen. “Het voer alleen al – ik betaal nu voor een pak hooi of stro het dubbele ten opzichte van een paar jaar geleden.” Maar ook de aankoopprijs van geschikte paarden of pony’s is flink gestegen. “Kocht je eerst een pony voor 1.500 tot 2.000 euro, tegenwoordig begint het vaak al met 5.000 euro.”

Bron: BD