Stephan Conter investeert miljoenen voor ‘Wellington in Knokke’

Stephan Conter wil van Knokke het 'Wellington van Europa' gaan maken. Daar heeft de man van Stephex Group, waaronder Stephex Stables, miljoenen voor over. Samen met ondernemer Paul Gheysens gaat Conter 8 tot 10 miljoen euro investeren om de ambitieuze plannen te realiseren.

‘Dreaming without doing is nothing’, aldus Stephan Conter, oprichter en CEO van de Stephex Group. Conter vertelt dat hij samen met zijn vriend Paul Gheysens van Ghelamco 8 tot 10 miljoen euro wil investeren in Knokke.

Kopie van Wellington

Wellington wordt beschouwd als dé hoofdstad van de Amerikaanse paardensport. Knokke moet daar een kopie van worden. De investeringen in Knokke zijn bestemd voor de aanleg van permanente stallen en rijbanen. Volgens Conter heeft Knokke alles om ook de rich en famous uit het paardencircuit te lokken. De nieuwe sportieve aantrekkingspool moet worden gebouwd op grond die eigendom is van Paul Gheysens. Het gemeentebestuur van Knokke steunt de plannen.

Bron: Tijd/MadeInWestVlaanderen