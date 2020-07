Stephan Conter is woest en schrijft open brief aan FEI

Stephan Conter, directeur van Stephex Group, heeft zich in een open brief kritisch uitgelaten over de FEI. "Naar mijn mening is de FEI een dictatoriale, antidemocratische en vrijheidsberovende federatie die schadelijk is voor de hippische gemeenschap en de ontwikkeling van onze sport. Tot mijn ontzetting kenmerkt deze organisatie zich door een totaal gebrek aan begrip. De huidige stand van zaken vraagt ​​om een ​​reactie", begint Conter zijn brief.

“Ik denk dat het mijn plicht is om als grote speler in de springwereld mijn stem te verheffen en daarom heb ik de FEI met een open brief geconfronteerd”, motiveert Conter die zich niet kan vinden in het nieuwe entry system voor twee- en driesterren concoursen.

Petitie

Conter is een petitie gestart en roept ruiters, trainers, organisatoren en sponsors op om die te tekenen.

Lees hier de brief

Bron: Stephan Conter