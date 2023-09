Stoeterij Blue Hors wil krimpen en focust op topsport en dekstation

Stoeterij Blue Hors krijgt in de toekomst een kleinere en eenvoudigere opzet: er blijft een focus op topsport en het dekstation, de rest wordt binnen een half jaar uitgefaseerd. "Blue Hors heeft de afgelopen 30 jaar indrukwekkende resultaten geboekt binnen de competitie en de fokkerij en heeft haar ambitieuze doelstellingen waargemaakt", meldt de stoeterij van Lego-familie Kirk Kristiansen in een persbericht.

De familie Kirk Kristiansen, eigenaar van Blue Hors, heeft eerder dit jaar een generatiewissel ondergaan, en als natuurlijk onderdeel van dit proces heeft de familie de toekomst van Blue Hors besproken. Kjeld Kirk Kristiansen zegt daarover: “Ik ben trots op de resultaten die Blue Hors de afgelopen 30 jaar heeft neergezet binnen de sport en de fokkerij en trots op de ontwikkeling die de Deense fokkerij heeft gemaakt. Blue Hors is door de jaren heen enorm gegroeid en vandaag de dag heeft het bedrijf tal van bedrijfsactiviteiten. Nu is het tijd om opnieuw een eenvoudiger opzet in te voeren, gecentreerd door de twee gebieden waar het allemaal begon: de dressuur en de fokkerij. Mijn familie en ik kijken hiernaar uit, maar betreuren de impact die dit zal hebben op onze gewaardeerde medewerkers.”

Randbøl in de verkoop, Blue Hors en Ask samen op Funen

Voor de toekomst heeft de familie Kirk Kristiansen gekozen voor een kleinere en eenvoudigere opzet, waarbij Blue Hors naast Stutteri Ask in Kristiansminde op Funen zal worden gevestigd. Door dit te doen zullen de hippische activiteiten van de familie worden verzameld op Funen en zal Blue Hors de faciliteiten delen met Stutteri Ask, die op hetzelfde activiteitenniveau zal doorgaan als nu.

Met andere woorden: Randbøl gaat in de verkoop.

Topsport en dekstation blijft

De Deense nationale teamamazone Nanna Merrald zal doorgaan als eerste ruiter voor Blue Hors. Blue Hors zal ook de ambitie voortzetten om tot de absolute internationale elite binnen de dressuur te behoren. Naast de dressuurstal zal Blue Hors ook het hengstenstation blijven runnen.

Binnen het komende half jaar

Blue Hors zet vaart achter het minderen van de activiteiten. De af te stoten onderdelen van Blue Hors worden binnen het komende half jaar uitgefaseerd. De dressuuractiviteiten en hengstenstation van Blue Hors verhuizen binnen een half jaar naar Martofte.

Ontslag medewerkers

Het plan is om een groter aantal paarden en gebouwen in Randbøl te verkopen. Helaas betekent dit ook dat Blue Hors op een gegeven moment het grootste deel van zijn medewerkers zal moeten ontslaan.

Bron: Blue Hors