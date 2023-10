Een heftige storm heeft het WB-springen in het Marokkaanse El Jadida lamgelegd. Door windstoten tot 105 km per uur werden tenten omgeblazen. De paarden zijn in veiligheid gebracht, meldt de duitse springruiter André Thieme, die een video deelde vanuit Marokko. Of de Wereldbeker GP zondagmiddag nog door kan gaan is voorlopig onduidelijk.