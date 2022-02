Tak boort zich 40 cm in rug van paard tijdens afgelopen storm

"Nog nooit heb ik zo'n diepe wond gezien", zegt dierenarts Tom Mariën van de bekende paardenkliniek Equitom in Lummen als hij vertelt over de schimmel die tijdens de storm een tak in de rug gestoken kreeg door een omvallende boom.

Het paard in kwestie stond tijdens de storm in een schuilstal maar een omvallende boom viel op het dak en een van de takken boorde zich in de rug van het paard en brak af.

Wond zo diep als een arm

“Je kon zo een arm steken in de wond, zo diep was die”, getuigt Mariën over de ernstige situatie.

De assistente van dr. Mariën zegt dat het herstel nog zeker maanden gaat duren maar dat ondanks de zware kwetsuur het paard ook een hoop geluk heeft gehad. “De bebouwing heeft de boom voor een groot gedeelte tegengehouden en zonder zou het paard het niet overleefd hebben. De operatie was vanmorgen en zoals u ziet staat het paard er alweer monter bij en eet goed.”

Bron: HLN