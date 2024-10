Tekort aan hoefsmeden dreigt in Nederland door vergrijzing

De Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden luidt de noodklok. Met verschillende items in de landelijke media wordt gesproken over een tekort aan hoefsmeden. Volgens de vereniging zijn er op dit moment ruim duizend gediplomeerde hoefsmeden voor bijna 500.000 paarden in Nederland. Er is nu al een tekort, dat door de vergrijzing nog versterkt zal worden.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden is er een landelijk tekort is aan hoefsmeden, zo tekent Omroep Gelderland op. Zij spraken ook hoefsmid Kees Alblas, die het probleem erkent. Hij gaat uit van een tekort aan hoefsmeden. “Maar exacte cijfers zijn er niet,” vertelt hij. “Er zijn naar schatting rond de 1.200 gediplomeerde hoefsmeden actief. Daarnaast zijn er zo rond de 400 hoefsmeden actief zonder diploma.”

Vergrijzing

“Door de vergrijzing is er een tekort”, zo signaleert Els van der Vorm. Van der Vorm is eveneens hoefsmid en tevens woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden (HVnH). Ze legt uit dat het werk ook zwaar is. “De druk is hoog bij hoefsmeden. Een hoefsmid krijgt spoedgevallen binnen die hij of zij dan oppakt naast het geplande werk.” Daardoor vallen veel hoefsmeden ook uit. “Het is loeizwaar zelfs”, voegt collega Alblas aan.

Bron: Omroep Gelderland/NOS