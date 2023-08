Thomas Münch: ‘We hebben meer positiviteit in de paardenfokkerij nodig’

De Westfaalse fokkerijleider en verkoopchef Thomas Münch hield vorige week op de Westfalen Woche in Münster-Handorf een pleidooi voor meer positiviteit in de paardenfokkerij. Hij verwees daarbij naar dr. Gerd Lehmann, de voormalig Landstallmeister van Landgestüt Warendorf, die in 1988 in het programmaboekje van de Hengstparade vijf Westfaals bereden paarden in vijf gouden Olympische ringen liet afdrukken. Nog vóór de Olympische Spelen in Seoul waren begonnen. "Dat soort optimisme hebben we meer nodig", aldus Münch.

“Lehmann werd een beetje uitgelachen over dat programmaboekje en het werd aangezien als een soort overmoed. Maar het was geen overmoed, maar positiviteit die de paardenwereld toen – en nu nog steeds – hard nodig heeft.”

Lehmann, die onlangs zijn 90ste verjaardag vierde, en het betreffende programmaboekje bij een brief (zie onder) aan kennissen en bekenden stuurde, zei dit in een later commentaar over het programmaboekje: “Economische belangen maken paardenfokkerij en paardensport tot serieuze ondernemingen. Met de mensen in ogenschouw die paarden voor hun plezier, hobby of sport hebben, dan wens ik me wat meer vrolijkheid bij de leveranciers – de fokkers, opfokkers en handelaren. Alleen diegene kan meer mensen voor de paardensport winnen, degene die van zijn eigen positieve handelen ten diepste overtuigd is. Een depressieve stemming en destructieve, nutteloze discussies schrikken af. Positief denken en optimisme is gevraagd!”

140 veulens verkocht

Münch’ optimisme werkte op de Westfaalse veulenveiling in ieder geval aanstekelijk. Vorige week veilde het Westfaalse stamboek bijna 100 dressuurveulens op één dag, voor een gemiddelde prijs van 14.000 euro. Een dag eerder veilde het stamboek ook nog 42 springveulens voor gemiddeld 9.000 euro. In totaal zette het Duitse stamboek meer dan 1,5 miljoen euro om. Ook werd er, voor een Shetlandhengstje (!), 45.000 euro opgehaald voor het goede doel.

