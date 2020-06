Tientallen verwaarloosde pony’s op zandvlakte, instanties kunnen niet ingrijpen

Buurtbewoners van de Inlaagdijk in Haarsteeg trekken al jarenlang aan de bel bij diverse instanties. Het gaat daarbij om enkele tientallen pony's en veulens op een grote, droge zandvlakte. De dieren verkeren in slechte conditie en zien er vermagert uit. Er is alleen oud hooi en een stapel aardappelen beschikbaar en de dieren kunnen nergens in de schaduw schuilen.