Toch doorgang demonstraties paardenreddingsboot Terschelling

De Stichting Museumreddingboot Terschelling is geheel onverwacht in de gelegenheid gesteld om voor dit seizoen toch paarden te huren voor de demonstraties met de paardenreddingsboot “Secretaris Schumacher”. Ondanks eerdere berichten gaan de demonstraties dit jaar toch door!

Er kwamen veel reacties van teleurstelling op het bericht dat de demonstraties dit jaar door konden gaan. Na twee jaar afwezigheid wegens de coronabeperkingen waren er van de twaalf beschikbare paarden nog maar zes over. Het bleek niet mogelijk er andere trekpaarden bij te vinden. Wel kunnen ervaren paarden en voerlui van huifkarbedrijven worden gehuurd, maar daar hangt een prijskaartje aan. Daarvoor ontbraken de middelen.

Anonieme stichting sponsort

Dankzij een stichting die anoniem wil blijven worden de Terschellingers in de gelegenheid gesteld dit jaar paarden (bij) te huren en kunnen de demonstraties alsnog doorgaan. De sponsoring is éénmalig. De eigenaren van de Friese paarden en hun menners zijn altijd essentieel voor de demonstraties geweest en doen dit op vrijwillige basis. Nergens ter wereld wordt getoond hoe vroeger een roeireddingsboot met paarden wordt gelanceerd: er wordt dan ook op een grote publieke belangstelling gerekend. De lancering in de zee is wel van de branding, want een tewaterlating is niet zonder risico’s.

Data

Donderdag 21 juli, 19.30 uur op het strand van Oosterend bij het Heartbreakhotel

Donderdag 4 augustus, 19.30 uur op het strand bij Paal 8, KNRM station, Paviljoen West aan Zee

Donderdag 18 augustus, 19.30 uur op het strand van Oosterend bij het Heartbreakhotel

Zondag 11 september, 14.30 uur op het strand bij Paal 8, KNRM station, Paviljoen West aan Zee

Bron: Phryso