Trammelant op paardenmarkt Denekamp: conflict tussen activiste en handelaren

Voor het tweede jaar op rij was er trammelant op de paardenmarkt in Denekamp. Vorig jaar kwam de markt in het nieuws omdat er een pony werd verloot (lees hier meer) en dierenwelzijnsorganisatie House of Animals van Karen Soeters daar aangifte van deed. Dat voorval leidde uiteindelijk tot kamervragen. Dit jaar raakte dezelfde Soeters bijna slaags met een aantal handelaren.

Soeters was volgens de organisator van de markt Ceriel Nijhuis te spreken over de organisatie dit jaar: er was voldoende stro, hooi en water voor de paarden en pony’s.

Het ging mis toen Soeters foto’s maakte van onderhandelende handelaren. Zij eisten dat de vrouw de foto’s zou wissen, maar dit weigerde Soeters en daarbij ontstond volgens verschillende lokale media bijna een handgemeen. Uiteindelijk kwam moest de politie er aan te pas komen om de boel tot bedaren te brengen.

Bron: Tubantia/De Stentor