Transportbedrijf WHT Horses van Kennard Buisman failliet verklaard

Afgelopen woensdag werd het bedrijf WHT Horses (World Horse Transport) van Buisman Beheer BV (Kennard Buisman) failliet verklaard. Dit is niet de eerste keer dat een transportbedrijf van Buisman in opspraak raakt. Veel klanten klagen al langere tijd over wel betaalde, maar niet geleverde diensten op recensiewebsites en social media.

Aan Nieuws.Horse meldt Kennard Buisman dat hij een doorstart wil maken, eind april zou dat rond moeten zijn.

In een eerdere versie stond vermeld dat BSS Transport in 2019 failliet werd verklaard, daarbij werd de indruk gewekt dat Buisman bij dat faillissement betrokken was. BSS Transport was ten tijde van het faillissement niet meer in handen van Buisman.

Daarover meldt Buismans raadsman Paul Bavelaar: “In een publicatie op Horses.nl met de titel ‘Weer transportbedrijf van Kennard Buisman failliet verklaard’ wordt de onjuiste indruk gewekt dat de heer Buisman betrokken zou zijn geweest bij het faillissement van BSS Paardentransport. Deze indruk is onjuist. Ten tijde van het faillissement van BSS Paardentransport was de heer Buisman al langere tijd geen aandeelhouder en bestuurder meer van BSS Paardentransport.”

Bron: Horses.nl