Trektocht blinde amazone verfilmd in Anna’s Tocht

Samen met haar paard Larousch heeft Anna Kruitshof zichzelf de uitdaging gesteld om een trektocht door Noord Nederland te maken. Op basis van haar GPS heeft zij een route uitgestippeld door de natuurgebieden van Drenthe en Friesland.

De documentaire volgt Anna tijdens haar voorbereidingen en de 150-kilometer durende tocht. Hoewel de fanatieke amazone zich al maanden op de reis voorbereidt, blijken sommige elementen tijdens haar trektocht te ambitieus. Anna’s tocht maakt duidelijk dat de ambitieuze Anna niet alles kan in de wereld van de zienden en dat haar beperking haar soms afhankelijk maakt van anderen. De documentaire laat zien hoe een blinde jonge vrouw haar eigen weg vindt tijdens een vijfdaagse solo-trektocht en hoe ze omgaat met de fysieke obstakels die ze op haar pad tegenkomt.

Bijzondere soundtrack

Wat het extra bijzonder maakt, is dat tijdens het maken van de film speciale aandacht is besteed aan een niet-ziend publiek. De film heeft een soundtrack die luistert als een podcast en maakt Anna’s Tour tot een volledig filmische ervaring voor zowel ziende als niet-ziende mensen. De documentaire ging in première tijdens het Sportfilmfestival in Rotterdam, en wordt op 1 januari a.s. uitgezonden op RTV Drenthe.

Bron: Mirakelfilm

Bekijk onderstaand de trailer.