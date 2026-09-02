Twaalf losgebroken paarden op A9, Wijkertunnel tijdelijk afgesloten

Een kudde van twaalf paarden heeft woensdagavond voor een gevaarlijke situatie gezorgd op de A9 bij Beverwijk. De paarden kwamen op de snelweg terecht en liepen onder meer bij de Wijkertunnel, waarna de tunnelbuis in de richting van Alkmaar tijdelijk werd afgesloten.
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Horses.nl/NHNieuws/IJmuider Courant Bron:
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