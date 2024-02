Twee jonge paarden bij Veenendaal van spoor gered, een gewond

Op het spoor bij station Veenendaal-De Klomp zijn vanochtend twee loslopende jonge paarden aangetroffen. Een daarvan had een grote open wond. De politie heeft samen met een dierenarts goed werk verricht: na enige tijd hebben zij de paarden van het spoor kunnen halen.

Het gewonde paard is door de dierenarts ter plekke behandeld. Wat de oorzaak van de wond is en hoe de paarden op het spoor terecht gekomen zijn, is nog onduidelijk. Het incident zorgde voor flinke vertraging van het treinverkeer.

Bron: Horses.nl