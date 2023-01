Twee paarden al langer dan een maand vast op Belgische luchthaven

Twee vanuit Chili ingevoerde paarden staan al langer dan een maand vast op de luchthaven in het Belgische Oostende. Het papierwerk bleek niet in orde, dus houdt de douane de paarden voorlopig vast. De luchthaven beschikt over stallen, waar paarden voor of na de vlucht staan, maar dat ze langer dan een maand blijven, is uitzonderlijk. "Ideaal is deze situatie uiteraard niet".

De twee paarden staan al vanaf eind november op de luchthaven. Hun nieuwe Europese eigenaar kocht de twee in Chili, maar de invoerpapieren bleken niet in orde. De nieuwe eigenaar is samen met de douane op zoek naar een oplossing en moet ervoor zorgen dat het papierwerk op orde komt.

Geen ideale situatie

De Belgische luchthaven organiseert vaker paardentransporten en beschikt daarom ook over stallen. Dat is meestal voor een paar dagen, dat paarden er langer dan een maand staan, komt vrijwel nooit voor. “De dieren worden verzorgd door mensen met verstand van paarden. Ze worden gevoederd en uitgelaten voor een wandeling, zodat ze niet de hele dag moeten stilstaan. Maar ideaal is deze situatie uiteraard niet”, aldus woordvoerder Tom Rutsaert.

Geen inbreuk op dierenwelzijnsregelgeving

De douane bevestigt dat de invoerrechten nog niet betaald zijn. “In zo’n geval kunnen goederen, waaronder ook levende dieren zoals paarden, dan tot 90 dagen op de luchthaven verblijven”, vertelt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. “De douane heeft de situatie op 21 december ook gemeld aan Dierenwelzijn Vlaanderen. Zij spreken van een niet-ideale situatie, maar volgens hen is er geen inbreuk op de dierenwelzijnsregelgeving.”

