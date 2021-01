Uitdagende paardennamen zorgen voor hilariteit bij race-fans

In de wereld van de paardenrennen kom je regelmatig aparte paardennamen voor. Afgelopen week konden race-fans hartelijk lachen om de namen van een renpaard in Japan en twee paarden in Australië. Het Japanse paard was een flinke uitdaging voor de commentator die de race moest verslaan. De namen van de paarden in Australië waren om een andere reden uitdagend, al doet de ren-autoriteit alsof haar neus bloedt.

Op de renbaan van Tokio maakte de merrie Sumomomomomomomomo haar debuut op Eerste Kerstdag. De omroeper kreeg het in één keer uit zijn mond, maar het mocht niet baten. Het paard finishte als laatste.

Dubbelzinnig

In Australië houden ze wel van een beetje ‘foute’ humor. Racefans konden in elk geval hard lachen om de namen van de paarden die als tweede en vierde finishten in een race nabij Brisbane, Queensland. De paarden stonden ingeschreven onder de namen Lovin’ Deqoque en Get On Deqoque. Veel mensen dachten dat de nationale organisatie voor paardenrennen eroverheen gekeken had. Dubbelzinnige namen zijn namelijk meestal niet toegestaan. Racing Australia ontkent dit echter. “Wij vragen altijd na hoe een naam uitgesproken moet worden, om verwarring te voorkomen. Deze namen moet je uitspreken als ‘de-quo’. We maken ons er dan ook geen zorgen om” laat de organisatie weten.

Bron: The Sun / News Australia / Horses.nl