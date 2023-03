Uitgeput paard in Eemnes dankzij oplettende fietser gered

Door de oplettendheid van een fietser is een paard uit Eemnes uit het water gered. De fietser had het dier in nood gezien en alarmeerde daarop de hulpdiensten. Vervolgens kon de brandweer het uitgeputte paard uit de sloot op het droge krijgen.

Het paard was woensdag in het koude water beland in de buurt van de Te Veenweg Noord. Naar omstandigheden gaat het goed met het paard. Wel was het dier enigszins uitgeput na de redding en had het moeite met opstaan.

Overdragen aan bekende van eigenaar

De brandweer heeft het paard overgedragen aan een bekende van de eigenaar. Die heeft laten weten dat er een veearts onderweg was om het dier te controleren.

Bron: AD