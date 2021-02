Uniek en nieuw concept gelanceerd: SaddleLease

Een zadel is na het paard en vervoersmiddel de kostbaarste aankoop. Iedere ruiter wil het beste voor zijn paard, maar een goed passend zadel voor het ene paard is niet direct een fijn zadel voor het andere paard. In de meest ideale wereld heb je als ruiter voor ieder paard een eigen zadel. Of misschien ontwikkel je zelf als ruiter waardoor je niet meer fijn zit in het huidige springzadel. Maar aan een nieuw zadel hangt een behoorlijk prijskaartje. Daarom heeft Rob van Boxtel een nieuw concept ontwikkeld: SaddleLease. Zadels leasen van de hoogste kwaliteit voor een gunstige prijs.

Met een plan van SaddleLease rijden ruiters altijd met de nieuwste zadels, voorzien van de nieuwste technologie en beste pasvorm voor het paard. Je weet wat je per maand betaalt en je hebt geen onvoorziene kosten. Geen zorgen over onderhoudskosten! Verkoop van een paard en eigenlijk een ander zadel nodig? Geen probleem, een zadel leasen kan al vanaf één jaar waardoor je snel kunt wisselen. Ook een goede verzekering tegen diefstal wordt geregeld bij SaddeLease. Er is een grote voorraad direct leverbaar, maar het is ook mogelijk om een zadel op maat te laten maken.

Leasen al heel gebruikelijk

Initiatiefnemer Rob van Boxtel is al jaren een bekend gezicht in de (internationale) paardenwereld. Met zijn webshop en mobiele service voorziet hij menig ruiter van benodigdheden. ‘’Het leasen van vrachtwagens is voor veel ruiters al heel gebruikelijk. Vanaf nu is het mogelijk om ook een springzadel te leasen. Ons team van zadelspecialisten meten aan huis een zadel aan. Als een klant specifieke wensen heeft kunnen we het zadel ook helemaal op maat maken. Na afloop van het leasecontract kan het zadel voor een gunstige prijs overgekocht worden maar je kunt er ook voor kiezen om een nieuw zadel te leasen. Op deze manier rijd je altijd ‘nieuw’ voor een gunstige prijs.’’

Springzadels uit Italië

De zadels die SaddleLease aanbieden zijn van de merken Prestige en Equipe. Twee gerenommeerde merken die garant staan voor topkwaliteit. Alle zadels zijn handgemaakt in Italië en zijn gemaakt van zacht leer voor optimaal zitcomfort. Van Prestige zijn populaire modellen Renaissance en Paris beschikbaar. Van Equipe heeft SaddeLease EK26 en EKEVO op voorraad. Er zijn al plannen om het assortiment uit te breiden: ‘’We zijn gestart met Prestige en Equipe omdat we al veel ervaring hebben met deze zadels. We zijn zelf enthousiast over deze merken en hebben geïnvesteerd in een grote voorraad. De eerste zadels zijn al geleased en we zijn al bezig met uitbreiding van het concept. We verdiepen ons momenteel in dressuurzadels en natuurlijk bekijken we ook alle opties voor ponyzadels. ‘’

Leasen kan van één tot drie jaar. Ook kan SaddleLease onderhoud en verzekering verzorgen. Als ruiter kun je zorgeloos rijden! Benieuwd naar de leaseplannen en modellen? Bekijk ze hier.

Bron: Persbericht