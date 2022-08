Unieke vlucht naar China: Gerdine Hoeve vult volledig vliegtuig met 75 paarden

Al ruim vijftien jaar lang exporteert de Gerdine Hoeve paarden en pony’s naar Azië, maar niet eerder moest de trainings-, en handelsstal uit Hilvarenbeek een heel vliegtuig afhuren. Eigenaren Paul van Rijswijk en Aniek van Santvoort verscheepten deze keer een recordaantal: 75 paarden. “Het is niet alleen voor ons maar ook voor Qatar Airways een unicum”, vertelt Van Santvoort.

“Door de coronapandemie wachten sommige klanten al bijna een jaar op hun paarden, we zijn dus niet alleen trots dat de banden met China nog altijd sterk zijn, maar vooral ook opgelucht dat we onze klanten eindelijk blij kunnen maken met hun aangeschafte paarden”, aldus de mede-eigenaresse van de Gerdine Hoeve die in Azië opereert onder de naam Horses China.

Sportpaarden

De stal exporteert wel vaker grote aantallen viervoeters, maar dan zijn zelden allemaal individuele eigenaren in het spel. “We verkopen regelmatig groepen pony’s aan themaparken of maneges. Soms zitten daar ook bijzondere rassen bij, maar deze keer zijn het op een aantal Arabieren na allemaal paarden voor de sport. Sommigen zijn nog jong en anderen hebben op 1.50/1.60m-niveau gesprongen”.

Unieke vlucht

De 75 paarden vertrokken gistermorgen uit Brabant met vier grote vrachtwagencombinaties naar Schiphol. Hier werden ze overgeladen in 25 vliegcontainers, die vervolgens in een ‘Boeing 777 Freighter’ geladen werden. Om 21.30 uur was het zover en steeg het hele gezelschap inclusief vier grooms en de vaste dierenarts op richting China. Lang om bij de mijlpaal stil te staan hebben Van Rijswijk en Van Santvoort niet, de stallen worden alweer voorbereidt voor een nieuwe groep paarden met bestemming Bali en China.

