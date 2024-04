Universiteit Utrecht boekt vooruitgang met 3D-printen hoefbeslag

Recent is in de ontwikkeling van het 3D-printen van hoefbeslag voor paarden vooruitgang geboekt op de Universiteit Utrecht: met nieuw ontwikkelde software is het proces van handmatig modelleren van de hoefschoen geautomatiseerd. Hiermee is er een efficiëntie- en verbeterslag gemaakt in de techniek van 3D-printen van hoefbeslag.

Tot voor kort waren paarden met ernstige hoefproblemen uitbehandeld als traditioneel hoefbeslag niet meer mogelijk was. Onderzoek in 2019 toonde aan dat 3-dimensionaal (3D) geprint hoefbeslag een oplossing zou kunnen bieden voor dergelijke patiënten. Met deze techniek kunnen hoefschoenen precies op maat gemaakt worden.

Hoefschoen die exact past

Het 3D-printen van hoefbeslag bestaat uit een aantal stappen: allereerst scant de hoefsmid met behulp van een scanner de hoef van het paard volledig in. Daarna modelleert de hoefsmid op de computer aan de hand van de ge-uploade scans het hoefbeslag met gebruikmaking van de nieuw ontwikkelde software. Vervolgens stuurt de hoefsmid het bestand online naar de 3D-printer; de printer print een hoefschoen die exact passend is. Met een speciale 2-componentenlijm bevestigt de hoefsmid de hoefschoen aan de hoef.

Op de millimeter nauwkeurig

“Uniek is dat we nu ‘personalized hoof care’ kunnen aanbieden: hoefbeslag dat tot op de millimeter nauwkeurig voor het individuele paard aangemeten is op basis van computermatige modellering”, zegt hoogleraar Harold Brommer over de techniek.

Wereldwijd is de behandeling met 3D-geprint hoefbeslag uniek. Later dit jaar publiceert de faculteit Diergeneeskunde een vervolgartikel hierover.

Bron: UU.nl