Ursula Bechtolsheimer aangeklaagd door voormalige stalmedewerker

Ursula Bechtolsheimer, de moeder van de Britse Olympische amazone Laura Tomlinson, is door een voormalig medewerker aangeklaagd voor smartengeld. De voormalige stalhulp, de 31-jarige George Day, is naar de rechter gestapt naar aanleiding van een ongeluk in 2021. Daarbij werd hij in het gezicht getrapt door een paard. Hij heeft daar blijvend letsel aan overgehouden en stelt dat zijn droom om Olympisch dressuurruiter te worden hierdoor in rook is opgegaan.

De 72-jarige Ursula Bechtolsheimer is niet alleen de moeder van Tomlinson, ze is ook de enige dochter van de in 2017 overleden Duitse retailmagnaat Karl-Heinz Kipp. Haar vermogen wordt geschat op ruim 3 miljard euro, zo schrijft De Telegraaf.

Hersenletsel

De familie heeft een paardenbedrijf in de Engelse regio Cotswolds. Hier gebeurde het ongeluk waarbij George Day gewond raakte. Day was het paard aan de hand aan het grazen toen het hem in het gezicht trapte. Hij raakte bewusteloos en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft onder meer hersenletsel aan zijn ongeluk overgehouden. Day had voor het ongeluk al op hoog niveau aan dressuurwedstrijden deelgenomen. Hij zegt dat zijn droom om een Olympisch dressuurruiter te worden in duigen is gevallen door het ongeluk en dat hij weinig andere carrièrevooruitzichten heeft. Daarom eist hij nu 200.000 pond van Bechtolsheimer.

Bron: De Telegraaf / The Daily Mail