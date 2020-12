Van drugsgebruik vrijgesproken jockey toch drie maanden geschorst

Kampioensjockey Oisin Murphy werd positief getest op het gebruik van cocaïne daarvan. Murphy verklaarde echter geen cocaïne te hebben gebruikt en leverde een haarmonster af bij een onafhankelijk laboratorium. Die test kwam negatief terug. Vervolgens werd de verklaring van Murphy geaccepteerd, maar desondanks is hij voor drie maanden geschorst.

De test werd op 19 juli afgenomen bij Murphy. Een maand later kreeg hij van France Galop te horen dat zijn test positief was. Nog diezelfde dag leverde hij een haarmonster af bij een onafhankelijk laboratorium. Met dat (negatieve) resultaat kon zijn verklaring worden geaccepteerd.

In strijd met de regels

France Galop besloot echter dat Murphy zich in strijd met de regels heeft bevonden en legde hem daarom een schorsing van drie maanden op. Volgens een woordvoerder van de Professional Jockeys Association (PJA) is de eerste positieve uitslag ontstaan als gevolg van onbedoelde milieuverontreiniging. Dat wordt verhaald op Murphy. Hij heeft volgens France Galop nagelaten proberen te voorkomen dat hij zichzelf in een situatie heeft gebracht waarin besmetting kon optreden.

Teleurgesteld

Murphy is teleurgesteld dat hij drie maanden geschorst is, maar is France Galop dankbaar dat zijn verklaring geaccepteerd is.

Bron: Horse & Hound