VDL-directeur Pieter van der Leegte verliest kort geding over ‘gevaarlijk paard’

VDL-directeur Pieter van der Leegte - zoon van de vorige week overleden Wim van der Leegte - heeft een kortgeding aangespannen tegen springstal De Leistert in Sevenum. Dat schrijft dagblad De Limburger. Van der Leegte zocht een braaf springpaard voor dochter Tara, maar volgens de ondernemer is het paard gevaarlijk. De springstal wilde het paard niet terugnemen en heeft nu van de rechter in Roermond gelijk gekregen.

Van der Leegte betaalde 133.100 euro voor het paard en beriep zich op de consumentenbescherming. Hij stelde dat hij het paard privé had gekocht en dat hij geen verstand van springpaarden had. Van der Leegte is mede-eigenaar en directeur van Stoeterij Duyselshof, waar het paard ook staat. De rechter gaat niet mee in de bewering dat Van der Leegte een particuliere aankoop deed omdat dochter Tara een professionele amazone zou zijn. Of in elk geval is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat ze een amateur is. Ze rijdt internationale wedstrijden op verschillende paarden, traint zes dagen per week en heeft een groom. Volgens de rechter beoefent ze de springsport dus beroeps­matig, ondanks het feit dat ze ook fulltime HBO-student is.

Professionele partijen

Dat betekent dat er sprake is van een koopovereenkomst tussen twee professionele partijen. De kantonrechter gaat daar niet over en heeft zich dus onbevoegd verklaard. Maar vervolgens is de zaak wel behandeld, voor de voorzieningenrechter. Deze kan een koop tussen zakelijke partijen ontbinden. Volgens Van der Leegte liet het paard na de aankoop, waar drie proefritten aan vooraf gingen, gevaarlijk gedrag zien. Het paard stopte en steigerde. Een afwijking in de hals zou de gedrags­problemen veroorzaken. Daarnaast zijn afwijkingen in het hoefgewricht en het kootgewricht geconstateerd. De Leistert verweerde zich met de mededeling dat het paard gekeurd was en gezond bevonden, ondanks de geconstateerde afwijking in de hals. Ook had Van der Leegte zich nog door anderen laten adviseren over de aankoop. De rechter wees de vordering van Van der Leegte af.

Vonnis

Bron: De Limburger / Horses.nl