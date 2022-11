Vermiste Totilas-dochter Marywood Tarpania dood teruggevonden

De sinds vorige week woensdag vermiste merrie Marywood Tarpania (Totilas uit WK-merrie Hollywood Tarpania) is dood teruggevonden. De pas vijfjarige, drachtige merrie brak samen met zes andere paarden uit, maar zij werd in tegenstelling tot haar weidegenoten niet gevonden. Nu blijkt dat de merrie is overleden in de rietkraag van een sloot.