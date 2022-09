Vernielingen op Indoor Tolbert, Tel looft tipgeld uit

Op het tuigpaardenconcours Indoor Tolbert hebben afgelopen zaterdag aanzienlijke vernielingen plaatsgevonden. Zo zijn van een groot aantal personenauto's de banden lek gestoken, is een vrachtwagen bekrast en zijn de banden van een showwagen lek gestoken. De daders zijn nog onbekend maar tuigpaardenman Lammert Tel gaat uit van 'activistische clubjes'. Hij looft 10.000 euro tipgeld uit.

“Afgelopen zaterdag mochten we een fantastisch concours beleven in Tolbert. Helaas zijn er momenteel wat activistische clubjes die wat minder gecharmeerd zijn van onze paardensport en zijn er in ieder geval van een twintigtal personenauto’s banden lek gestoken en is onze vrachtwagen eruit gepikt om bekrast te worden en zijn de banden van Linda haar showwagen lek geprikt. Dit alles heeft tussen 20.30 en 22.00 uur plaatsgevonden”, aldus Lammert Tel.

10.000 euro tipgeld

“Wij herstellen onze schade en lappen de bandjes en gaan met veel plezier verder met het voorbereiden van Tolbert 2023 dit keer met gepaste beveiliging. Van de vernielingen zal aangifte worden gedaan. Heeft u ook schade dan hoor ik dat graag”, vervolgt Tel die 10.000 euro uitlooft voor de tip die leidt tot aanhouding van de daders.