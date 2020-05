Veulen gegrepen door wolf en grotendeels opgegeten

Onlangs werd in Brabant een groep jaarlingen achterna gezeten door een wolf maar die paarden kwamen er toen redelijk ongedeerd vanaf. Afgelopen nacht had een veulentje in het Brabantse Hoeven een stuk minder geluk. Het Shetland-veulen werd gegrepen door een wolf en grotendeels opgegeten.

“Machteloos staan we toe te kijken hoe de wolven in Nederland te keer gaan zonder ook maar ergens gehoord te worden. Vannacht is ons veulentje ‘vermoord’ en opgevreten”, meldt fokker Jowan van Oosterhout op Facebook. De schokkende beelden die hij plaatste zijn inmiddels massaal gedeeld.

Bron: Horses.nl/FB