Veulen overleeft aanval van roofdier in Duitsland

In een weiland tussen Uetze en Dollbergen heeft een veulen een aanval van een roofdier overleefd. De moeder van het veulen werd dood en met diepe verwondingen aangetroffen in het weiland in het noordoosten van Hannover. Vermoedelijk is het paard aangevallen door een wolf. De plaatselijke wolvenadviseur vertelt in de krant dat het 99 procent zeker is dat het een wolf was. De huid van het dier is bijna volledig afgepeld.