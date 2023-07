In het Brabantse Dongen is een paardenopvang in opspraak gekomen door verwaarlozing van paarden. Volgens de eigenaar is daar helemaal niks van waar en zijn de paarden juist opgeknapt.

De emoties lopen hoog op zoals te zien is in onderstaande video. Ook op social media is het item veelbesproken.

Bron: PowNed