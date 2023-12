Video: IJslandse hengsten van eilandje in Overijsselse Vecht gehaald

Door alle regen is de waterstand in de Overijsselse Vecht bij het buurtschap Arriëns flink gestegen. Negen jonge IJslandse hengsten waren daar ingesloten door het water op een eilandje, dat volgens het waterschap ook zou overstromen. Een van de beheerders is de hengsten met een 'lokpaard' op gaan halen, in de stijl van de beroemde actie in Marum in 2006.

Het is een stukje minder spectaculair misschien, maar levert desalniettemin een leuk filmpje op. De jonge paarden zijn inmiddels allemaal op het droge, in een bos met hooi. Het filmpje van de reddingsactie is te zien via de website van RTV Oost.

Konikpaarden

Ook op eerste kerstdag moesten er al (konik) paarden en runderen in veiligheid gebracht worden, dit keer bij Slot Loevesteijn. Dat ging op iets minder spectaculaire wijze, zoals bij NU.nl te zien is.

Piek hoogwater

De piek van het hoge water wordt in de nacht van woensdag op donderdag verwacht. In delen van Overijssel, Gelderland en rondom het IJsselmeer wordt de meeste overlast verwacht.

Bron: RTV Oost / Nu.nl / Horses.nl