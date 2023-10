Video: Jongeren in Zuidlaren nemen pony mee in nachtbus

Na afloop van de Zuidlaardermarkt in Drenthe stapte een groep jongeren met een opvallend reisgezelschap in een bus: een zojuist aangekochte pony. De bijzondere vertoning werd gefilmd en op sociale media geplaatst. Daarop volgden gemengde reacties: de een ziet de lol er van in, de ander spreekt van dierenmishandeling.

Na het zien van de opmerkelijke beelden ging de directeur van de vervoersmaatschappij in gesprek met de buschauffeur. Hij vertelde dat hij tijdens zijn laatste rit te maken kreeg met een groep van tien personen, die allemaal een borreltje op hadden. Over de entree van de pony in de bus ontstond een discussie, waar uiteindelijk toch mee is ingestemd door de chauffeur.

Beschonken jongeren

“Mijn chauffeur had een dienst van bijna twaalf uur erop zitten, en was bezig aan zijn laatste rit. Omdat hij geen ruzie wilde maken met de beschonken jongeren heeft hij schoorvoetend ingestemd, en de pony toegelaten. Maar een fijn gevoel hield hij er niet aan over”, vertelt de directeur aan RTV Drenthe.

Schuldig

De buschauffeur vertelde tegen zijn baas dat hij zich schuldig voelde over de gang van zaken. “Mijn collega vond het zielig voor de pony, maar het heeft er tegelijkertijd alles aan gedaan om het dier zo comfortabel mogelijk te verplaatsen.”

Pony beschermen

De busrit duurde ook langer dan gebruikelijk. “Normaal duurde dit ritje tussen Zuidlaren en Assen twintig minuten, maar mijn collega heeft er dit keer 35 minuten over gedaan. Hij reed extra zacht, puur en alleen om de pony te beschermen.”

Melding bij Gemeente

Maandagnacht kwam er volgens de Gemeente Tynaarlo een melding binnen van een passagier met een pony bij de bushalte. “Toen zijn de handhavers en de aanwezige dierenarts meteen naar de plek toegegaan, maar toen was de bus al weg.” Meer kon de gemeente niet doen, zegt een woordvoerder. “We hebben gereageerd naar wat binnen onze mogelijkheden ligt, maar dit is natuurlijk niet de gebruikelijke gang van zaken.”

Bron: RTV Drenthe