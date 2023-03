In de Turkse stad Adiyaman is een paard levend gevonden in het puin. Het dier is maandag bevrijd, drie weken na de aardbeving van 9 februari. De video van de bijzondere redding is inmiddels massaal gedeeld.

Volgens het Turkse ministerie van Landbouw zat het paard al die tijd vast onder het puin. Het is onduidelijk of het dier kon worden voorzien van water en eten. Het paard is behandeld door dierenartsen en herenigd met de eigenaar.

Bron: Nu