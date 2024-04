Video: Paarden op hol in centrum Londen, één ernstig bebloed

In het centrum van Londen zijn vanochtend meerdere paarden op hol geslagen. Op foto- en videobeelden is te zien dat de paarden door de straten rennen rond Aldwych. Het gaat in totaal om vijf paarden waarvan er eentje onder het bloed zit.

Inmiddels zijn alle paarden gevangen en worden behandeld door een dierenarts. Een woordvoerder van het leger zegt tegen Britse media dat zeker vier mensen gewond zijn geraakt. De paarden horen bij de stallen van het Britse koningshuis. Ze zouden zijn losgebroken tijdens een oefening in de wijk Belgravia.

In paniek tegen voertuigen

De paarden renden in hun paniek tegen taxi’s en een bus aan. Een taxichauffeur vertelt aan de BBC dat hij drie paarden richting Buckingham Palace zag galopperen. “Het klonk alsof er een auto-ongeluk was.” Volgens de chauffeur stond er een busje onder het bloed bij een hotel met een flinke deuk in de zijkant. “Alle ramen waren kapot, dus ik denk dat het witte paard ertegenaan is gerend.”

Bron: NOS / BBC