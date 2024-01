Video: Paarden springen door vuurzee tijdens festival

In het Spaanse dorp San Bartolomé de Pinares zijn tientallen paarden door hun ruiters door een vlammenzee gestuurd. Het jaarlijkse festival Las Luminarias zou vijfhonderd jaar oud zijn en is bedoeld om dieren te beschermen tegen gevaar. Dierenrechtenorganisaties willen dat paarden niet langer gedwongen worden om over grote vreugdevuren te springen en ook op sociale media wordt woedend gereageerd op de beelden.

Volgens een deelnemer is het een ‘kleurrijk en leuk’ festival en is er nog nooit een dier gewond geraakt of overleden. Toch hebben dierenrechtenorganisaties steeds meer kritiek op het festival. De paarden zouden veel stress en angst ervaren door de vlammen.

Boze geesten

De Spaanse politieke partij PACMA (Partido Animalista Con el Medio Ambiente) dringt aan op een verbod op deze activiteit die bedoeld is om ‘boze geesten’ te verdrijven.

Bron: Horses.nl / PACMA / NU