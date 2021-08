Video: Remy Bastings lost materiaalpech ‘gewoon’ op in de ring

Remy Bastings kreeg afgelopen weekend op de meerdaagse Subtopwedstrijd in Tolbert materiaalpech: de klikbare frontriem bij zijn paard Eqador (v. Cador) raakte aan één kant los waardoor die heen en weer bungelde. Maar Bastings loste dat op bewonderingswaardige wijze op. Hij haalde, terwijl hij in zijn Grand Prix kür een passage aan het rijden was, de frontriem van het hoofdstel en bleef moeiteloos door passageren. Het duo won de rubriek met de fraaie score van 73,10%.