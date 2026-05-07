Video | Unicum bij Stal Chardon: Jurre 495 met drie goedgekeurde zonen in vierspan

Ellen Liem
Jurre 495 met drie goedgekeurde zonen in vierspan. Foto: still Instagram

Afgelopen weekend beleefde Stal Chardon een bijzonder moment. Vijfvoudig HK-kampioen Jurre 495 (Maurits 437 x Jasper 366) liep in het vierspan samen met zijn drie goedgekeurde zonen Hielke 530, Siebren 547 en Tygo 556. Alle vier deze Friese hengsten stonden tot dat moment op het station van Chardon in Jorwert.

“Het was indrukwekkend om Jurre zo samen met zijn zonen voor de wagen te zien. De gelijkenis in beweging, uitstraling en karakter maakte het extra bijzonder en liet mooi zien wat hij als vererver doorgeeft”, aldus Chardon.

Extra lading

“Dit moment kreeg bovendien een extra lading doordat Hielke 530 recent is verkocht naar Amerika. Daarmee was dit de laatste keer dat deze combinatie te zien was. Een moment waar we met trots op terugkijken.”

Bron: Stal Chardon

