Vier Przewalski-veulens geboren in Engelse dierentuin

In Marwell Zoo in het Engelse Hampshire zijn dit jaar maar liefst vier Przewalski-veulens geboren. Volgens verzorger Erin Luter zijn de veulens in goede gezondheid: ''Deze paarden zijn een voorbeeld van hoe fokprogramma's in dierentuinen kunnen bijdragen aan het herstel van bedreigde diersoorten over de hele wereld.''

Het Przewalski-paard werd in 1967 voor het laatst in het wild gezien in Mongolië. Omdat er rond 1900 een aantal veulens gevangen was, bleef er in dierentuinen een populatie aanwezig waarmee gefokt kon worden. De stamboom van alle nu levende Przewalski-paarden is terug te voeren op een beginaantal van dertien dieren.

Horse & Hound/Horses.nl