Virus treft Vlissingse manege: 25 paarden ziek, één overleden

Manege De Scheldestad in Vlissingen heeft een zware periode achter de rug. Van de 35 paarden zijn er 25 ziek geweest door een mysterieus virus. Eén paard is overleden. Uit voorzorg is de manege gesloten.

Hoe het virus de manege is ingeslopen is onbekend. “Het is een heel besmettelijk virus en kan worden overgedragen van mens op paard. Als je een paard over zijn neus aait en dan naar het volgende paard gaat dan kun je het al overdragen”, vertelt Margitta Rodrigues das Chagas-Meerman van manege De Scheldestad.

Negatief getest op rhino

Op de paarden zijn verschillende testen uitgevoerd om te achterhalen welk virus het is geweest. “We dachten dat het om het rhinovirus ging waar we dertien jaar geleden ook door zijn getroffen, maar uit alle testen kwam een negatief resultaat. We wachten nu nog op de uitslag van een bloedtest.”

Neurologische verschijnselen

Voor de vrijwilligers en het personeel zat de schrik er goed in, zeker vanwege de neurologische verschijnselen. “Sommige paarden kregen onstabiele achterbenen en een aantal kon niet meer plassen, het is echt een hele nare griep.”

Paard in kliniek

Momenteel is er nog één paard ziek, dat verblijft in een Belgische kliniek. De rest van de paarden werd vanmiddag weer naar de wei gebracht waar ze stonden te grazen. Hoe de komende weken er voor de manege uitzien, is niet helemaal duidelijk. In de binnenbaan hangt een whiteboard met de planning van komende week, dat is vrijwel leeg. Alleen de datum van een wedstrijdfinale op 29 april is ingevuld.

Uitzicht op heropening

“We hopen dat we daaraan kunnen meedoen. Als er geen zieke gevallen meer zijn dan willen we op 19 april weer opengaan. De incubatietijd van het virus is twee weken dus mocht er nog een besmetting plaatsvinden dan verlengen we de datum met twee weken.”

