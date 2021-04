Vliegende paarden in Zwitserland

In het kanton Jura in Zwitserland bungelden dit weekend paarden op grote hoogte onder een helikopter. Het ging om een oefening van het Zwitserse leger, dat reddingen oefende. De Zwitsers gebruiken paarden voor transport, de dieren dragen bijvoorbeeld apparatuur over de bergen. Mocht een dier gewond of ziek worden, dan willen ze helikopters kunnen inzetten.

Ook bij natuurrampen kan vervoer van dieren per helikopter nodig zijn. Zo worden in Zwitserland soms ook koeien geëvacueerd bij aardverschuivingen of lawines in de bergen. De tests waren onderdeel van een onderzoek door de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Zürich en de veterinaire dienst van de strijdkrachten.

Super Puma

“Het doel is om een paard binnen maximaal vier uur naar een dierenziekenhuis of paardenkliniek te brengen” vertelde kolonel Stéphane Montavon, hoofd van de veterinaire dienst van het leger. De Super Puma-helikopters van de luchtmacht zouden dat mogelijk kunnen maken. Bij de oefening werden de transport- en oefentijden voor de paarden zo kort mogelijk gehouden.

Onder toezicht

In totaal werden twaalf paarden vervoerd, waarbij de dieren in tuigen onder de helikopter hingen. Deze vloog tot wel 140 kilometer per uur! Ook oefenden de experts met het voorzichtig optillen en laten zakken van de dieren. Dierenartsen hielden toezicht op de oefening en de paarden hadden kalmerende medicatie gekregen.

Foto’s van de oefening zijn hier te zien.

Bron: RND / Horses.nl