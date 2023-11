Vliegtuig keert om: paard ontsnapt uit stal

Een vrachtvliegtuig was onderweg van New York naar België, wanneer het (nog geen kwartier na opstijgen) moest terugkeren naar het John F. Kennedy International Airport van New York. Reden: een paard was uit zijn stal ontsnapt.

“Het paard is erin geslaagd uit zijn stal te ontsnappen. Er zijn geen problemen met vliegen, maar we moeten terug naar New York, want we kunnen het paard niet vastzetten”, zegt de piloot in een audiofragment tegen de luchtverkeersleiding.

Brandstof dumpen

Het vliegtuig had voor deze vlucht duizenden kilo’s brandstof bij, maar om een veilige landing te kunnen maken moest een groot gedeelte van deze brandstof in de Atlantische Oceaan gedumpt worden.

De vlucht kon kort na de landing zijn weg weer vervolgen naar Luik. Volgens ABC News werd de vlucht uitgevoerd door Air Atlanta Icelandic.

Bron: Horses.nl/ Nu/ RTLnieuws