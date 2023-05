Quint Kelders, die samen met zijn vader in 2005 een sponsorovereenkomst sloot met Anky van Grunsven over Olympisch kampioen Salinero, hangt een celstraf van vier jaar boven het hoofd. Kelders staat voor de rechter omdat hij bij de aanschaf van een bedrijfspand in Drunen in 2020 onder zijn betalingsverplichting wilde uitkomen.