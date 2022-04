Vrouw uit Hengelo opgepakt op verdenking van diefstal Talento

Een 32-jarige vrouw uit Hengelo is donderdag 31 maart gearresteerd door de politie, op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal van het paard Talento. Het paard werd begin januari na verhuur aan iemand uit Hengelo niet teruggebracht, waarna er naar het paard werd gezocht in Twente. Talento werd uiteindelijk in het Brabantse Nuenen weer teruggevonden.

Het daarna door de politie ingestelde onderzoek leidde uiteindelijk naar de 32-jarige vrouw uit Hengelo. Zij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de verduistering van het paard. De vrouw is donderdag aangehouden.

Zoekactie

Talento werd begin dit jaar als gestolen opgegeven door de Gelderse paardenhouderij, die de schimmel hadden verhuurd aan mensen uit Hengelo. De politie vermoedde een misdrijf, zette een zoekactie op touw en meldde dat het 8-jarige paard voor het laatst was gezien in de omgeving van Hengelo en Haaksbergen.

Te koop in Brabant

In maart werd het paard weer aangetroffen, nadat het te koop werd aangeboden in Nuenen. “Dit was dankzij een alerte tipgever die op de hoogte was van onze zoekactie,” liet een woordvoerder van de politie Oost-Nederland destijds weten. De verkopers in Nuenen zijn destijds niet als verdachten aangemerkt.

Onduidelijk is nog of de Hengelose die nu is opgepakt vanwege de verduistering ook direct te maken heeft gehad met de huur van het paard, waarna Talento in januari spoorloos verdween.

