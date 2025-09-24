Vrouw vervoert pony in kofferbak en weigert bijzondere boete

Bij Aken heeft de politie een automobiliste aangehouden die een pony in haar auto vervoerde. De pony stond in de kofferbak, met een halstertouw vastgemaakt aan een metalen ring. De vrouw kreeg een boete aangeboden van slechts 35 euro maar die weigerde ze.

De achterbank was neergeklapt en daarop had de eigenaresse een tapijt gelegd. De pony stond daarop, vastgemaakt met een halstertouw aan een metalen ring.

35 euro boete

De agenten boden de vrouw een ‘Verwarnung’ van 35 euro aan, een verkeersboete bij lichte overtredingen van de regels voor ladingbeveiliging. Volgens de verkeersregels moet alle lading zo gezekerd zijn dat deze geen gevaar vormt bij hard remmen of uitwijken. Omdat de pony wél was vastgebonden en er geen ongeluk of directe schade was, werd het gezien als een lichte overtreding.

Vrouw weigert

Een schappelijke boete zou je denken. Maar de vrouw dacht daar anders over en weigerde. Daardoor wordt er nu een officieel boeteproces gestart, wat haar uiteindelijk waarschijnlijk meer geld gaat kosten.

Niet meewerkend en onverschillig

Volgens de politie was de vrouw niet meewerkend en onverschillig. Volgens haar was de pony met een touw aan een metalen stang in de auto vastgebonden en daarmee voldoende gezekerd. De politie benadrukt dat een pony altijd in een trailer of paardenvrachtwagen vervoerd moet worden en nooit in een personenauto.

Bron: Persbericht politie Aken