Vrouw vindt paard in Limburg, eigenaar spoorloos: ‘Vermoedelijk gedumpt’

Afgelopen zondag is door een voorbijganger een paard gevonden in Nationaal Park de Meinweg in Limburg. Het is een raadsel van wie het paard is, ondanks het inmiddels massaal gedeelde bericht op Facebook. Niemand heeft het paard als vermist opgegeven.

De Limburgse Diana Tetz schrijft op haar Facebookpagina: “Zondag op de Meinweg is er een paard gevonden, ik ben op zoek naar de eigenaar/eigenaresse van dit paard. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat hij niet gemist wordt.”

Valkkleurige ruin

Het gaat om een valkkleurige ruin van ongeveer 1,66 m met rechtsachter een wit voetje. Verder is inmiddels bekend dat het paard 13 jaar oud is en een Nederlandse chip heeft. Momenteel wordt er volgens Diana Tetz, die het paard opgevangen heeft, goed voor hem gezorgd. “Mocht niemand zich melden krijgt hij bij mij een 4-ever home. Voor nu staat hij goed op zijn plek en hij is welkom. Ik bied hem een eeuwig, paardvriendelijk en dierwaardig leven, met alle liefde en aandacht die hij nodig heeft.”

Chipnummer niet terug te vinden

“Ondanks alle aandacht, belletjes, rondrijden naar stallen en contact met de fokker is nog steeds geen eigenaar bekend. Niemand in omstreken, Duitsland of Nederland herkent het paard en ook niemand die hem als gestolen of vermist heeft aangemeld. Het chipnummer is niet terug te vinden bij het RVO. Dat houdt in dat de ‘eigenaar’ het paard niet heeft geregistreerd en ook zijn stalling onbekend blijft. Het vermoeden blijft dat het arme dier is gedumpt”, aldus Tetz in haar update van vandaag 31 augustus.

Bron: 1Limburg/FB Diana Tetz