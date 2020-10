Vuurwerkgooiers teisteren manege in Brabant

Paarden, pony's en ruiters bij manege De Groote Wielen in Rosmalen zijn zich afgelopen weekend rot geschrokken van vuurwerk dat onverwacht werd afgestoken. Volgens de eigenaren zit er een groepje jongeren achter dat al langere tijd voor overlast zorgt. "Ze beseffen niet welke enorme gevolgen ze kunnen veroorzaken", zo meldt Omroep Brabant.

“Een merrie met veulen die net binnen werden gehaald, was helemaal in dikke paniek. De pony’s met de kinderen daarop schoten alle kanten uit. Gelukkig worden de ruiters hier goed opgeleid en bleven ze in het zadel. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren door dit soort domme acties”, vertelt Madeleine van Schagen.

Vuurwerk richting stallen

Samen met haar man Gerrit van den Berg is ze sinds 2005 eigenaar van de grote vijfsterren-manege De Groote Wielen. “Vanaf het fietspad is vuurwerk naar de stallen gegooid. Gelukkig stond de schuifdeur half dicht, dat heeft het waarschijnlijk tegengehouden. Maar er kwam veel rook en kruitlucht binnengewaaid. De dieren en kinderen waren flink van streek. Je moet er niet aan denken als er vonken hadden rondgevlogen in de stallen. Dan kan de hele manege zomaar afbranden.”

Filmen met telefoontjes

Volgens haar is het gedoe begonnen in maart, bij aanvang van de coronacrisis. “Toen de lessen buiten werden hervat, sprongen ze geregeld tevoorschijn om de paarden te laten schrikken en stonden ze dat te filmen met hun telefoontjes. Ik heb ze een paar keer aangesproken en geprobeerd de boel te sussen. Het zijn jongens tussen de twaalf en vijftien jaar. Ze vervelen zich. Dat snap ik wel want ik ben zelf ook jong geweest. Maar ze blijven lullig doen en je krijgt meteen een grote mond terug.”

Niet meer ontspannen paardrijden

“We hebben al enige tijd behoorlijk wat hinder van vuurwerk dat wordt afgestoken in de directe omgeving van onze manege. Met flinke gevolgen. Wat vrijdag gebeurde was toch wel een climax”, vervolgt Van Schagen. Daarom wil ze graag snel in contact komen met de jongeren en hun ouders. “De toon is al gezet. Het is zo niet meer ontspannen paardrijden. Daarom zoeken we het gesprek want hieraan moet een einde komen.”

