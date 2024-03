Waarom ook paardenmensen hun handen moeten wassen

De paardensector is op veel vlakken een buitenbeentje binnen de agrarische sector. Waar de Nederlandse boer met varkens, pluimvee of koeien zich vaak zeer bewust is van desinfectie en hygiëne, is dat voor het gemiddelde paardenmens redelijk ver van het bed. Wij vinden paardenmest niet stinken, knuffelen met onze dieren en eten gerust een boterham tussen het stallen mesten door. Tóch kunnen we maar beter ook geregeld onze handen wassen.

Dr. Mathijs Theelen van de Universiteit Utrecht promoveerde op de relatie tussen de micro-organismen in de darmen van paarden en antibioticaresistentie. Gedurende zijn onderzoek kwam hij tot een aantal opmerkelijke conclusies, die voor elke paardenhouder belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat een paard dat met antibiotica is behandeld nog heel lang veel bacteriën in de mest heeft die resistentie tegen antibiotica veroorzaken. In theorie is dat gevaarlijk als mensen of andere dieren een infectie met deze bacteriën oplopen.

Resistent tegen antibiotica

“Dankzij dit onderzoek weten we nu dat paarden na een behandeling met antibiotica nog heel lang resistente bacteriën uitscheiden via hun mest. Deze resistente bacteriën kunnen dus via de mest in de omgeving en op de mensen die met paarden omgaan terechtkomen. Hoewel de bacteriën meestal niet direct een infectie zullen geven, kán het wel. En als dat gebeurt, is die infectie resistent tegen antibiotica. Met name mensen met een kwetsbare gezondheid, zwangere vrouwen en kleine kinderen moeten daarom voorzichtig zijn en in elk geval altijd goed hun handen wassen na contact met een paard dat antibiotica gehad heeft.”

Meer over dit onderzoek, met onder meer tips voor paardenhouders en dierenartsen, staat deze week in de Paardenkrant. Deze is in onze webshop te bestellen in print of digitaal.