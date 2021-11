Wederom commotie op Spaanse Rijschool

Het personeel van de Spaanse Rijschool is volgens een medewerker 'not amused' over een bepaalde situatie. De voorzitter van de raad van toezicht laat een hengst die werd aangeschaft door zijn dochter, op kosten van de Spaanse Rijschool trainen. Daar bovenop komt dat de voorzitter ook alle rekeningen van de dierenarts en hoefsmid door de Spaanse Rijschool laat betalen.

De dochter kocht de desbetreffende hengst in 2013 voor een bedrag rond de 12.000 euro. Sindsdien staat hij op de rijschool en wordt daar gereden door beroepsruiters. Volgens een artikel dat op ORF werd gepubliceerd, betaalt de voorzitter alleen de stalhuur van 1.200 euro. Daarnaast krijgt de dochter ook gratis les. Klaus Kriszch, lange tijd Oberreiter, uit zijn ongenoegen in een interview met Wien Heute. “Het kan toch niet zijn dat een paard getraind wordt in diensttijd van de school. Een eigen paard, dat is vreselijk. Er is nog nooit zoiets gebeurd.”

