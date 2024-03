Wielrenner koerst loslopend paard het peloton uit

In de Belgische beloftekoers Arden Challenge dook afgelopen donderdag ineens een onaangename verassing op. Een losgeslagen paard naderde het peloton op volle snelheid. De Belgische renner Lars Daniels twijfelde geen moment en voorkwam ongelukken door het dier naar de berm te begeleiden.

Aan Het Nieuwsblad verklaart de renner: “Ik dacht: hoe los ik dit op? Want het paard bleef maar stormen, en als het dier het peloton in zou lopen of aangereden zou worden door de volgwagens, dan is de schade niet te overzien. Ik besloot om ernaast te gaan rijden om het paard wat gerust te stellen. Ik greep de teugels vast en ging zo hard mogelijk in de remmen, om het dier tot stilstand te brengen.”

Het dier raakte niet gewond en ook Daniels kon zijn weg weer vervolgen.

