De Australische paardenwereld heeft geschokt gereageerd op de vondst van het overleden renpaard So You Are in een afvalcontainer bij een stortplaats in Sydney. De vijfjarige ruin werd maandag 16 november ingeslapen na een ernstige koliekaanval. De omstandigheden waaronder zijn lichaam werd achtergelaten, hebben geleid tot een onderzoek en excuses van de betrokken paardenkliniek.
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Afvalcontainer
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Kliniek aan biedt excuses
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aangeslagen Trainer
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Nieuwe maatregelen
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Bron: ABC
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