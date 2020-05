Wolf jaagt paarden op in Brabantse Hedikhuizen

Afgelopen weekend jaagde een wolf een groep van zeven jaarlinghengsten op in het Brabantse Hedikhuizen. Daarbij raakte één van de hengsten geblesseerd. De eigenaar van de paarden ging de wolf met een riek achterna, maar die wist te ontkomen.

De paardenfokker merkte dat de dieren onrustig waren en bleven rennen. Hij zag in het schijnsel van het stallicht een wolf achter de paarden aanrennen en pakte een riek en sprintte tevergeefs achter de wolf aan.

Geluk

”Het is een geluk dat ik mijn paarden op dit moment bij huis had staan. Wie weet welke fatale afloop het bezoek van de wolf anders voor mijn dieren had kunnen hebben”, aldus de fokker.

Bron: Horses.nl/Nieuwe Oogst